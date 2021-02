Ardea – I volontari dell’associazione Centro Hygge A.s.d.c sono scesi in campo per riqualificare il “Parco dell’Unità d’Italia” di viale Nuova California a Tor San Lorenzo.

“Abbiamo vinto il bando per la cessione di alcune aree verdi pubbliche con impegno e dedizione. Purtroppo lo abbiamo trovato in uno stato di degrado e incuria veramente sconfortanti ma abbiamo concentrato tutte le forze per ridare uno spazio che ossigena la mente, un bene comune da condividere, ci stiamo mettendo il cuore affinché si possa nuovamente godere di un patrimonio naturalistico del territorio“. Con queste parole la presidente dell’associazione Jlenia D’Andrea racconta a ilfaroonline.it l’operato che i volontari stanno portando avanti da mesi per donare un nuovo look al parco.

“Nonostante le continue cattive e false informazioni – dichiara la Presidente – che giravano sul nostro operato abbiamo continuato ad andare avanti, senza mai perdere il nostro obiettivo: la rinascita del parco“. L’Associazione, infatti, in questi mesi ha effettuato numerosi interventi all’interno dell’area verde, dalla pulizia degli alberi alla costruzione di nuove panchine.

“Oggi possiamo dire che, dopo tanto lavoro, l’erba ormai è ricresciuta da sotto quel manto di sterpaglia in cui era soffocata e vista la pulizia costante, le potature delle siepi, delle piante, degli alberi, la costruzione di nuove panchine per i fruitori e tante altre migliorie, il parco è in rinascita, in evoluzione”.

“Man mano il nostro programma andrà sempre più avanti – conclude D’Andrea -; siamo sulla strada giusta, il nuovo avanza sempre più, abbiamo tagliato via tutte le paure di non farcela, ora vediamo solamente il bello e tutto quello che si potrà ancora fare per la comunità e… sarà tanto!”.

Non solo la riqualificazione del parco: i volontari del Centro Hygge anche quest’anno hanno organizzato il Carnevale di Ardea, organizzando la mostra “Storie del Carnevale”, sui vari significati della festa a partire dai Lupercalia fino alle maschere più conosciute della commedia dell’Arte e creando dei pannelli artistici che sono stati esposti in piazza del Popolo (leggi qui).

