Beccato al volante con la droga in tasca: denunciato un 25enne di Latina

Latina – Nella giornata di ieri, 25 febbraio, durante le attività di controllo, i carabinieri di Latina hanno fermato a bordo della propria auto un giovane di 25 anni.

Sottoposto a perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto un grammo di hashish, procedendo quindi a segnalare il giovane per violazione all’art.75 del d.P.R.309/90 alla locale Prefettura.

