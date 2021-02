Compostiere di comunità, Pomezia parte dal quartiere Querceto

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha incontrato, insieme agli Assessori e all’Ufficio Ambiente, i rappresentanti del Querceto, primo quartiere individuato per un progetto sperimentale sul compostaggio di comunità. Il progetto, cofinanziato dalla Regione Lazio per un valore di oltre 200mila euro, prevede l’installazione nel quartiere di 2 compostiere di comunità a servizio dei residenti, i quali potranno conferire l’umido non soltanto nei tradizionali contenitori del porta a porta ma anche in questi impianti che trasformeranno i rifiuti organici in compost.

“Una tecnologia avanzata al servizio del quartiere – spiega l’Assessore Stefano Ielmini – Le compostiere di comunità consentiranno ai cittadini di seguire l’intero ciclo dei rifiuti, dal conferimento alla trasformazione e riutilizzo. Il compost prodotto sarà infatti riutilizzato dai residenti stessi e dal Comune di Pomezia per le aree verdi pubbliche”.

“Continua il lavoro dell’amministrazione per potenziare la raccolta differenziata e il ciclo virtuoso dei rifiuti – aggiunge il Sindaco Zuccala – Pomezia, che ha superato il 70% di differenziata nel 2020, si conferma Citta virtuosa in materia di rifiuti e all’avanguardia nella sperimentazione delle nuove tecnologie ambientali”.

