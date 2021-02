Contromano sulla Roma-Fiumicino: il video diventa virale

Fiumicino - Contromano sulla A12 Roma-Fiumicino. E' quanto si vede in un video pubblicato su Instagram dal celebre account "Welcome to Favelas". Nel video, divenuto virale in poco tempo, totalizzando oltre 238mila visualizzazioni in poche ore, si vede chiaramente un'automobile viaggiare contromano sull'autostrada che collega la Capitale allo scalo romano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas__)

