Covid-19, al via le vaccinazioni anche nel Centro Paraplegici di Ostia

Ostia – Sono iniziate nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio, le operazioni di vaccinazione presso il Centro Paraplegici di Ostia (Asl Roma 3) alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e del direttore generale della Asl Roma 3, Marta Branca.

“Abbiamo iniziato in questi giorni nel Lazio le vaccinazioni rivolte alle persone più fragili e vulnerabili: è un impegno forte e concreto che sentiamo doveroso”, ha commentato l’assessore D’Amato. “Mettere in sicurezza le persone più fragili non solo è giusto, ma ci consentirà di riaprire le tante attività importanti che si fanno come in questo centro. Ora è il momento di correre con le vaccinazioni, compatibilmente con le forniture a nostra disposizione”.

“La Regione è fortemente impegnata nell’attività vaccinale e voglio ringraziare l’Assessore per la presenza qui oggi che dimostra la grande attenzione rivolta alle vulnerabilità”, ha aggiunto la direttrice Marta Branca.

