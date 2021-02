Europei di atletica, 44 azzurri guidati da Tamberi e dalla debuttante Iapichino

Roma – Il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha reso noto l’elenco dei convocati per gli Europei indoor di Torun, in Polonia, dal 4 al 7 marzo.

Sono 44 gli atleti selezionati, equamente divisi tra uomini (22) e donne (22). In squadra, il campione europeo indoor in carica Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro due anni fa a Glasgow nel salto in alto, tornato a 2,35 domenica scorsa ad Ancona (leggi qui). Tra i convocati anche la debuttante in Nazionale assoluta Larissa Iapichino, 6,91 nel salto in lungo ad Ancona valido come record del mondo under 20 e primato italiano indoor eguagliato (leggi qui), lo sprinter Marcell Jacobs, quest’anno 6.53 a due centesimi dal record italiano dei 60 metri, e l’ostacolista Paolo Dal Molin già argento agli Euroindoor a Göteborg nel 2013, capace di 7.55 in stagione a quattro centesimi dal suo record nazionale.

Nel getto del peso, presente il primatista italiano indoor Leonardo Fabbri, nei 60 ostacoli Luminosa Bogliolo, nel salto in alto al femminile Alessia Trost (argento agli Euroindoor di Praga 2015) ed Elena Vallortigara. Torna a indossare la maglia azzurra dopo sei anni Federica Del Buono, bronzo europeo in sala dei 1500 nel 2015.

I numeri della spedizione azzurra sono volutamente ampi, su indicazione del presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei, deliberata all’unanimità dal Consiglio federale e recepita dalla Direzione tecnica.

Molti gli esordienti in Nazionale maggiore, in tutto 16: tra gli uomini Ali, Aquaro, Arese, Benati, Dester, Grant, Koua, Lai, Riva e Trio, tra le donne Cavalli, Fontana, Iapichino, Marchiando, Polinari, Sabbatini. Quattro gli iscritti nei 400 al maschile: come noto, potranno competere al massimo tre atleti per nazione.

UOMINI 60m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle / CUS Insubria VaCo 60m Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 60m Luca LAI Athletic Club 96 Alperia 400/4×400 Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle 400/4×400 Lorenzo BENATI Atl. Roma Acquacetosa 400/4×400 Robert Charles GRANT Athletic Club 96 Alperia 400/4×400 Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. /CUS Parma 4×400 Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alperia 800m Gabriele AQUARO Team-A Lombardia 800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre / S.E.F. Stamura AN 1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle / S.A.F. Atl. Piemonte 1500m Joao C. M. BUSSOTTI N.J. C.S. Esercito 1500m Federico RIVA Fiamme Gialle G. Simoni 3000m Yassin BOUIH G.A. Fiamme Gialle 60hs Paolo DAL MOLIN G.S. Fiamme Oro Padova 60hs Franck Brice KOUA Cus Pro Patria Milano 60hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova Alto Gianmarco TAMBERI Atl-Etica San Vendemiano Lungo Antonino TRIO Athletic Club 96 Alperia Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare Eptathlon Dario DESTER C.S. Carabinieri Sez. Atl. / CR S. Atl. Arvedi DONNE 60m Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lod. 60m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 400m/4×400 Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle 400m/4×400 Alice MANGIONE C.S. Esercito / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco 400m/4×400 Eleonora MARCHIANDO Atletica Sandro Calvesi 4×400 Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre 4×400 Anna POLINARI Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco 800m Irene BALDESSARI C.S. Esercito 800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre 800m Eleonora VANDI Atl. Avis Macerata 1500m Gaia SABBATINI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Gran Sasso Teramo 1500m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica 3000m Giulia APRILE C.S. Esercito 3000m Ludovica CAVALLI Bracco Atletica 60hs Luminosa BOGLIOLO G.S. Fiamme Oro Padova / CUS Genova 60hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle Lungo Larissa IAPICHINO G.A. Fiamme Gialle / Atl. Firenze Marathon S.S. Lungo Laura STRATI Atl. Vicentina Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica Peso Chiara ROSA G.S. Fiamme Azzurre

(fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

