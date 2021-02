Fondi, prende a pugni un uomo e gli rompe il naso: denunciato 36enne di Gaeta

Fondi – Prende a pugni un 40enne e gli rompe il naso. E’ successo a Fondi, lo scorso 13 febbraio 2021, quando un 36enne di Gaeta ha colpito con un pugno un uomo provocandogli la frattura del naso e 25 giorni di prognosi.

Nella giornata di ieri 24 febbraio i Carabinieri di Fondi, a conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria, deferivano all’a.G. In stato di libertà il 36enne, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

