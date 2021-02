In giro per Ostia con la droga nascosta nelle mutande e nel sedile dell’auto: arrestati 3 pusher

Ostia – Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia che, nella sola giornata di ieri, hanno portato all’arresto 3 persone.

Nel corso della mattinata infatti, i Carabinieri di Ostia hanno fermato, mentre percorreva via dei Quinqueremi, una vettura con a bordo 3 persone. I tre, 2 uomini ed 1 donna, tutti già gravati da precedenti, sono apparsi da subito molto nervosi, tanto da indurre i militari a sottoporli a perquisizione.

L’attività ha consentito di rinvenire, occultato sotto il sedile del veicolo, 1 panetto di hashish del peso di circa 50 grammi. Inoltre sono stati trovati e sequestrati: un ulteriore frammento della medesima sostanza stupefacente che era occultato negli indumenti intimi di uno degli uomini; nonché la somma contante di oltre 1.200 euro, trovata nella disponibilità dei complici.

La successiva attività d’indagine estesa all’abitazione romana di due dei fermati, ha consentito di sequestrare ulteriori 10 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per suddividere e confezionare la droga. I 3 pusher sono così finiti in manette in attesa dell’udienza di convalida, mentre lo stupefacente, il denaro contante e il restante materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

