Infernetto, “un pedofilo si è calato i pantaloni davanti alle bimbe”: l’allarme sui social

Ostia – “Attenti al pedofilo!“: è l’allarme lanciato da un cittadino dell’Infernetto con un post su Facebook in cui racconta come, nel pomeriggio di ieri 24 febbraio, un uomo a bordo di un furgone bianco avrebbe spiato alcuni bambini intenti a giocare nel recinto della chiesa di San Corbiniano, in via Ermanno Wolf Ferrari, nel cuore del quartiere.

Stando a quanto riportato dai testimoni, l’uomo avrebbe quindi richiamato l’attenzione di alcune bambine, per poi calarsi i pantaloni di fronte a loro. “Voi ne sapete qualcosa?”, chiede il cittadino nel post, invitando tutti alla massima attenzione.

Sebbene non risulti al momento alcuna denuncia di quanto accaduto ieri in via Wolf Ferrari, secondo gli agenti del X Distretto Lido, che stanno indagando sulla segnalazione, potrebbe trattarsi di un uomo già denunciato tempo fa e che, quindi, potrebbe essere tornato a colpire.

