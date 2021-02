Latina, sorpreso a fumare marijuana durante un controllo: nei guai 29enne già ai domiciliari

Latina – Durante la scorsa notte, alle ore 02.15 circa, i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Latina, nel corso dei servizi di controllo ai soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari, hanno denunciato un 29enne per il reato di violazione alle prescrizioni imposte nel relativo provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Latina.

I militari, durante la fase di controllo all’interno dell’abitazione, insospettitisi dal forte odore tipico delle sostanze del tipo cannabis, notavano su un tavolo un grinder (attrezzo comunemente utilizzato per sminuzzare le foglie di marijuana) e residui di sostanza resinosa di colore marrone, verosimilmente stupefacente del tipo hashish, rinvenendo, inoltre, nel corso della perquisizione, un involucro contenente grammi 7,10 della medesima droga.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro unitamente all’attrezzatura per il taglio, mentre il prevenuto veniva segnalato per violazione all’articolo 75 dpr 309/90.

