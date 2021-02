Minturno, pollaio in fiamme: i vigili del fuoco salvano gli animali

Minturno – Un incendio è scoppiato in un’area rurale nel comune di Minturno. A prendere fuoco nel pomeriggio di oggi 25 febbraio, è stato un capanno adibito a ricovero di attrezzi e pollaio, di circa 25 metri quadrati.

Sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Latina con la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Castelforte. Immediate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza degli animali minacciati dal fuoco. Al momento sono sconosciute le cause del rogo.

