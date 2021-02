Minturno, vende una falsa polizza assicurativa online: denunciato 24enne

Minturno – A Scauri i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato all’A.g. In stato di libertà, un 24 enne ritenuto responsabile del reato di truffa.

Il ragazzo, nel mese di ottobre dell’anno 2020, mediante fraudolente inserzioni su siti internet, aveva indotto in errore un uomo del posto, facendosi accreditare su una carta prepagata a lui intestata, la somma di euro 238,50 quale pagamento di polizza assicurativa per copertura Rca, risultata inesistente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

