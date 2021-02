Montalto, terminata la prima fase di “Sostienici”, il progetto dedicato ai commercianti

Montalto – Con l’uscita dei manifesti di ieri, 24 febbraio, termina la prima parte del progetto “#sostienici – il commercio è l’anima del paese”.

“Siamo molto soddisfatti – commentano gli assessori a Commercio e Turismo Giovanni Corona e Silvia Nardi – di questo primo passo nell’ottica di una promozione diffusa delle attività turistiche e commerciali di Montalto e Pescia”.

“Un’idea – spiegano – partita come sostegno alle attività commerciali e turistiche del paese, finalizzata a sensibilizzare i cittadini a spendere sul nostro territorio. Inoltre, con l’approssimarsi della stagione estiva, stiamo lavorando alla realizzazione di una nuova campagna di marketing rivolta a turisti e visitatori che veda coinvolte le aziende che hanno partecipato a sostienici e altre che vorranno aderire”.

