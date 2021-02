Orrore ad Ardea, corpo carbonizzato nella roulotte in fiamme

Roma – Alle 2 di stamattina, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco Roma è stata allertata per l’incendio di una roulotte ad Ardea in Via Romagna, 6.

Ad accorrere sono state due squadre la 22A e AB22 del distaccamento di Pomezia.

Nel corso delle operazioni di spegnimento, però, i soccorritori hanno fatto una macabra scoperta: il corpo carbonizzato di una persona.

Sul posto Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza.

Dai primi accertamenti sulla roulotte, parcheggiata in appezzamento pubblico tra i rovi, gli investigatori hanno riscontrato che non aveva né targa né numero di telaio.

Da una più meticolosa ricostruzione dei fatti, in merito ai quali sono tuttora in corso indagini per dare risposte più certe alla vicenda, sembra che il mezzo abbia preso fuoco intorno all’1 di stamattina.

I primi rilievi da parte degli esperti hanno fatto ritenere possibile che l’incendio si sia sviluppato a causa di un corto circuito del frigorifero e che la persona trovata carbonizzata all’interno e ancora non identificata stava dormento e non si è resa conto di alcunché.

*Notizia in aggiornamento

