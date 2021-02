Ostia, Bozzi attacca: “Al M5S non interessa il destino della fontana delle Poste”

Ostia – “Evidentemente il vergognoso degrado della fontana nel palazzo delle Poste centrali di Ostia, con i pavimenti in preziosissime ceramiche d’epoca ormai avvolti nelle erbacce infestanti, non è un problema per la maggioranza a Cinquestelle del Municipio (leggi qui)”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in X Municipio.

“Stamattina, infatti, il M5S ha bocciato in Consiglio una mia mozione dove chiedevo alla presidente Di Pillo di attivarsi urgentemente verso gli enti e le autorità competenti, chiedendo loro conto dello scempio che tutti possono vedere nell’edificio realizzato dal Mazzoni negli anni trenta, impreziosito dalla magnificente fontana del vetraio muranese Martinuzzi”.

“Naturalmente – continua Bozzi – andrò avanti con mie iniziative verso enti ed autorità preposte, ma è chiaro a tutti che un documento condiviso dal Consiglio e un intervento della Presidente avrebbe avuto tutt’altro peso per la soluzione del problema”.

“Non sono sorpreso, ma soltanto sconfortato – aggiunge -, perché per quanto abbia sempre cercato di dare un contributo costruttivo e non di parte, questo sistema va avanti da tre anni. E mi auguro da cittadino che chi verrà dopo di loro abbia l’umiltà, ma anche la scaltrezza, di prendere tutto il buono delle proposte consiliari, a prescindere da chi le presenta, perché siamo tutti portatori di problemi o di soluzioni che, se valide o utili, non dovrebbero mai avere colore“, conclude Bozzi.

