Tarquinia, camion esce fuori strada: chiusa via Aurelia

Tarquinia – La strada statale 1, via Aurelia, è provvisoriamente chiusa al traffico a Tarquinia, in direzione Roma, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante. L’automezzo era uscito fuori strada questa mattina. A renderlo noto è Anas.

