Terracina, detiene illegalmente un fucile in casa: arrestato 66enne

Terracina – Nascondeva in casa un fucile a “doppietta” calibro 12. L’uomo, un 66enne di Terracina, è stato scoperto in seguito a una perquisizione domiciliare da parte dei Carabinieri della locale aliquota radiomobile. E’ stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione abusiva di armi.

L ’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina