Acilia, rissa al mercato di via Bonichi: ambulante preso a martellate

Ostia – Una vera e propria rissa per accaparrarsi la postazione migliore. E’ quanto è successo nella mattinata di oggi, 26 febbraio, al mercato di via Gino Bonichi, ad Acilia, dove una lite fra ambulanti è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento della Polizia di Stato e del 118.

Nella discussione, nata fra due ambulanti “vicini” di banco, sono poi stati coinvolti altri due colleghi. I toni si sono fatti sempre più accesi, finché la lite non si è trasformata in una rissa, al culmine della quale uno dei quattro – un 44enne di origine straniera – è stato letteralmente preso a martellate in testa da un altro ambulante.

Gli agenti del X Distretto Lido, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare i tre ambulanti, che sono stati denunciati. Al 44enne, trasportato dal 118 all’ospedale Grassi di Ostia, è stato riscontrato un lieve trauma cranico.

