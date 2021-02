Ad Acilia, Ostia e Casal Palocco sbarcano 18 nuovi bus

Ostia – Arrivano 18 nuovi bus a servizio dei cittadini di Ostia, Acilia e Casal Palocco. Ad annunciare il “rinforzo” della flotta Atac nel X Municipio è stata la sindaca Virginia Raggi, in visita ad Acilia.

“Finalmente sono arrivati tutti i 328 nuovi bus che abbiamo acquistato – ha scritto la Sindaca di Roma su Facebook -. I nuovi mezzi sono in servizio soprattutto nelle nostre periferie, e oggi presentiamo i nuovi 18 autobus che serviranno cittadini, lavoratori e residenti di Acilia e del litorale di Roma”.

“Miglioreremo così i collegamenti nella periferia sud-ovest anche in quartieri come Ostia, Casal Palocco e Monti San Paolo – spiega Raggi -. Questa è la fornitura acquistata da Roma Capitale e prodotta da Industria Italiana Autobus. Bus che si aggiungono ai 400 già messi su strada negli anni precedenti e che abbiamo impiegato in gran parte nelle zone periferiche. Con altri 212 mezzi in arrivo – conclude – quest’anno avremo oltre 900 autobus nuovi al servizio della città. Un bel risultato”.



