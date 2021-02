Fondi Vera: “Parchi chiusi, ma i bambini hanno diritto di vivere la loro infanzia”

Fondi – “Con sconcerto, a seguito di numerose segnalazioni ricevute, abbiamo riscontrato che ad oggi i bimbi di Fondi non possono divertirsi nei parchi gioco, tutti chiusi ed inaccessibili, alcuni addirittura in stato di abbandono completo, con erba alta e incolta. Nonostante l’ultimo Dpcm, tuttora in vigore, consenta l’accesso alle aree gioco ed ai parchi pubblici. Nonostante questo avvenga regolarmente nei Comuni limitrofi”.

Fondi Vera evidenzia la situazione esistente come raccolta dalle dichiarazioni dei cittadini.

“Senza dubbio i bambini sono coloro che – prosegue il gruppo – stanno subendo in maggior misura le conseguenze della pandemia: il gioco e la socialità sono fondamentali per la loro crescita. Per questo motivo è essenziale che gli stessi ritrovino un minimo di “normalità” nel giocare all’aria aperta anche con gli altri bambini. Chiediamo, quindi, che l’Amministrazione Comunale provveda alla riapertura dei parchi e delle aree gioco, predisponendo le misure necessarie per accedervi e giocare in tutta sicurezza”.

“I nostri amministratori hanno l’inderogabile dovere di prestare attenzione alle necessità dei più piccoli – dichiarano il Presidente del Movimento di Partecipazione Politica Francescopaolo De Arcangelis e la Portavoce Valentina Tuccinardi -. La costruzione della Città ideale passa, soprattutto, attraverso la tutela delle future generazioni. Fondi Vera ne è estremamente convinta” dichiarano il Presidente del Movimento di Partecipazione Politica Francescopaolo De Arcangelis e la Portavoce Valentina Tuccinardi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi