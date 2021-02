Il nuovo Delegato alla Mobilità: “Al lavoro per una Ladispoli più sostenibile”

Ladispoli – “A causa di impegni professionali all’estero e dell’imminente scomparsa di mia madre, non avevo avuto ancora l’occasione di ringraziare il nostro sindaco Alessandro Grando, per la fiducia dimostrata nei miei confronti”. A parlare è Patrizio Falasca, dallo scorso dicembre delegato del sindaco Grando a Mobilità Sostenibile, Trasporti, Sicurezza Stradale e Toponomastica.

“Il conferimento di una delega di questo livello – ha proseguito Falasca – mi lusinga e mi motiva a fare sempre meglio. Vorrei chiarire che la mia esperienza in questa Amministrazione è stata ed è ancora oggi un valore vero e che il mio contributo e supporto non è mai cessato. Abbiamo al momento, di concerto, con il comandante Danilo Virgili che ringrazio, ottimizzato due o tre situazioni inerenti alla viabilità. Continuerò chiaramente a cercare di migliorare la sicurezza stradale, ma i tre progetti che vorrei far partire nel minor tempo possibile sono:

pedonalità graduale di viale Italia e lungomare;

realizzazione di piste ciclabili;

servizio di bike sharing.

Tutto per cominciare a dar vita ad una prospettiva diversa, ad una Ladispoli nuova e sostenibile”, conclude Falasca.

