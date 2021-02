L’acquedotto “I Terzi” passa da Arsial al comune di Cerveteri

Cerveteri – E’ stato firmato l’accordo tra Arsial, Comune di Cerveteri e Segreteria Tecnica dell’Ato2 Lazio Centrale e Acea Gruppo Ato2 S.p.A. per il trasferimento definitivo dell’acquedotto denominato “I Terzi”, di proprietà di Arsial al Comune di Cerveteri, per il successivo affidamento della gestione idrica ad ACEA ATO2.

“Dopo Sacrofano e Formello arriva oggi la firma dell’accordo con il Comune di Cerveteri per il trasferimento definitivo di un altro acquedotto di proprietà Arsial. La dismissione delle reti idriche e la loro contestuale cessione agli enti che se ne possono prendere carico, produce due vantaggi: migliora la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, con tutte le intuibili ricadute positive per gli utenti e libera l’Agenzia da una funzione non più utile per il tessuto agricolo e produttivo del Lazio” ha spiegato il Presidente di Arsial, Mario Ciarla.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri