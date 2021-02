San Felice Circeo, ruba da un’auto in sosta una borsa: 50enne nei guai

San Felice Circeo – Ieri, 25 febbraio 2021, a San Felice Circeo, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno denunciato una donna 50enne per il reato di furto aggravato.

La 50enne, previa effrazione, aveva rubato da un’auto parcheggiata, una borsa contenente uno smartphone e vari effetti personali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio

