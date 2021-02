Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone di stampo primaverile che ci sta accompagnando nel corso di questa settimana raggiunge il culmine in queste ore sull’Europa centrale e sul Mediterraneo centrale, favorendo anche sull’Italia condizioni di stabilità e temperature superiori alla norma. Fanno eccezione alcune nebbie o nubi basse sul Tirreno che a tratti riescono a coinvolgere le coste occidentali dello Stivale, dovute al contrasto termico tra l’aria calda in risalita dal Nord Africa verso il cuore dell’anticiclone e la superficie dell’acqua del mare ancora fredda. Una simile configurazione si protrarrà anche nei prossimi giorni, anche se con il passare del tempo l’anticiclone è destinato ad invecchiare e proprio in corrispondenza del weekend subirà alcuni piccoli attacchi dal Nord Europa.

METEO VENERDÌ 26 FEBBRAIO. Condizioni stabili sull’Italia con tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo le consuete foschie o nebbie nelle ore più fredde su Val Padana, specie centro-orientale, Liguria e regioni centrali, in diradamento in giornata ma con possibile persistenza diurna in Liguria sul Genovese. La sera nuova intensificazione di foschie e locali nebbie o nubi basse, specie in Liguria. Sempre la sera aumento delle nubi alte e stratificate sulle Alpi, specie occidentali, per l’avvicinamento di un fronte dal Nord Europa. Temperature stabili su valori miti e massime diffusamente fino a 18/20°C, anche superiori in Puglia.

METEO SABATO 27 FEBBRAIO. L’anticiclone comincerà ad invecchiare e subirà alcuni attacchi ad opera di infiltrazioni di correnti più fresche e lievemente instabili settentrionali. Il fronte in avvicinamento dal Nord Europa non sarà in grado di smantellare l’anticiclone, ma scivolando verso l’Adriatico si limiterà a distribuire giusto un po’ di nuvolosità sparsa al Centro-Nord, alte e stratificate e in contesto stabile. Qualche addensamento più compatto atteso però sulle Alpi occidentali anche con alcuni brevi fenomeni, nevosi dai 1600m circa. L’ingresso di aria più fresca settentrionale determinerà inoltre un certo calo delle temperature al Centro-Nord.

METEO DOMENICA 28 FEBBRAIO. Anticiclone invecchiato e un po’ stanco, non capace di contenere le infiltrazioni più fresche settentrionali, con conseguente formazione di una piccola saccatura depressionaria in quota ad ovest delle Alpi, in allontanamento verso ovest, e responsabile di una residua variabilità al Nordovest e a ridosso delle Alpi centro-occidentali, seppur senza fenomeni. Contemporaneamente un debole fronte freddo in discesa verso i Balcani lambirà l’Adriatico, determinando qualche annuvolamento sparso lungo l’Adriatico e maggiori addensamenti sui settori ionici di Sicilia e Calabria, senza fenomeni di rilievo. Temperature in diminuzione, soprattutto al Nord e sull’Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: ancora una giornata soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, salvo la presenza di nubi basse e nebbie sui settori costieri di Toscana e Lazio, fra la notte ed il mattino e nuovamente in serata. Non mancheranno foschie e locali banchi di nebbia, nottetempo ed al primo mattino, sul Mugello, valli Tosco-Umbre, viterbese, valle del Tevere, reatino e frusinate. Temperature senza particolari variazioni, con clima diurno molto mite per il periodo. Venti deboli variabili, con locali rinforzi da ovest-nordovest sui settori costieri del basso Lazio. Mare poco mosso.

SABATO: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni del medio Tirreno, da segnalare la presenza di foschie diffuse nottetempo ed al mattino, con locali banchi di nebbia, sulle valli Tosco-Umbre, viterbese, valle del Tevere, reatino e frusinate. Possibili nubi basse miste a banchi di nebbia sui settori costieri di Lazio e Toscana, fra la notte ed il primo mattino. Clima ancora mite nelle ore diurne. Venti in rinforzo a moderato, in rotazione da nordest, dapprima su Toscana ed Umbria, ed entro fine giornata anche sul medio-alto Lazio. Mare poco mosso.

DOMENICA: giornata soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con lievi velature di passaggio e qualche nube in più a ridosso delle aree appenniniche e sul basso Lazio. Clima ancora mite di giorno. Venti deboli o moderati in rotazione da nordest, con rinforzi su Umbria, crinali, Maremma ed alto Lazio. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Il potente anticiclone subtropicale di questi giorni, sta spegnendo l’inverno. Tanto sole almeno fino al weekend, ma con possibili foschie e locali nebbie nottetempo e al mattino su vallate tosco-umbre, reatino e frusinate, in sollevamento nella tarda mattina. Clima molto mite e temperature ben oltre la media, con punte anche di 20-22°C. Una situazione di stallo che durerà almeno fino alla fine del mese.

Fonte: 3B Meteo