Acilia, era ai domiciliari per rapina ed estorsione: per lui scatta il carcere

Ostia – Colpevole di aver commesso i reati di rapina ed estorsione, finisce in carcere. E’ successo ad Ostia, nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio 2021, dove gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, sono andati a notificare un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma in data 25 febbraio.

L’uomo originario di Frosinone, ma di fatto domiciliato ad Acilia dove si trovava già al regime degli arresti domiciliari. Terminati gli atti è stato associato presso il carcere di Rebibbia dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 4 mesi per rapina ed estorsione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio