Associazione Nazionale Vigili del fuoco, concorso per borse di studio

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale bandisce un concorso per il conferimento di n. 4 (quattro) borse di studio a studenti che abbiano sviluppato percorsi di studio e/o ricerca sui temi della sicurezza inclusiva, così suddivise: n. 2 (due) BdS agli studenti delle scuole medie superiori che frequentano la quinta classe nell’anno scolastico 2020/2021; n. 2 (due) BdS agli studenti universitari iscritti alle Facoltà di Ingegneria o Architettura nell’anno accademico 2020/2021.

Le Borse di studio sono concesse a coloro che abbiano sviluppato i temi di cui al precedente articolo nell’anno scolastico/accademico 2020/2021 o in quello immediatamente precedente.

Allo scopo di valorizzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale primaria struttura pubblica operante sui temi della sicurezza e del soccorso inclusivo, possono partecipare al concorso gli studenti che siano stati coinvolti in percorsi di studio e/o sperimentazione su tali aspetti.

Ai fini della presentazione del progetto in tema di inclusione sociale per la prevenzione incendi e per il soccorso tecnico, l’inclusione sociale si riferisce a tutte le categorie di persone che possono avere specifiche necessità in situazioni di emergenza e, pertanto, necessitano di azioni mirate alla loro tutela (persone con disabilità, ospiti di asili nido oppure di centri per anziani, migranti, ecc.).

Scarica il bando completo qui Bando-completo