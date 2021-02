Il 28 febbraio giornata per la donazione del sangue a Fiumicino: come prenotarsi

Fiumicino – “In questo momento di emergenza sanitaria che il nostro paese sta affrontando, si ha il dovere di mettersi al servizio della comunità e di sostenere il nostro sistema sanitario. Proprio per questo, noi Giovani Democratici Fiumicino abbiamo organizzato una giornata per la donazione del sangue a Fiumicino per far fronte alla carenza di cui stanno soffrendo i nostri ospedali, con la collaborazione di Avis Fiumicino e del Circolo Velico Fiumicino ai quali va il nostro sentito ringraziamento”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dai Giovani Democratici di Fiumicino, che prosegue: “Donare il sangue é facile e sicuro, ti aspettiamo il giorno 28 febbraio a partire dalle ore 7.15, per donare è necessario prendere appuntamento al numero 3349087700.

Vi ricordiamo alcuni dei requisiti richiesti ai donatori:

– età compresa tra i 18 e 60 anni;

– peso superiore a 50 kg;

– digiuno o colazione leggera evitando latte e latticini;

– avere un buono stato di salute.

Vi invitiamo inoltre a consultare il sito www.avis.it. Attenzione: qualora tu abbia contratto il Covid-19 potrai essere riammesso alla donazione solo dopo la risoluzione di tutti i sintomi e un tampone con esito negativo, per ulteriori approfondimenti clicca qui.

