La Sardegna diventa zona bianca: è la prima regione in Italia

Roma – Sardegna zona bianca da lunedì 1 marzo. “La Sardegna passa in area bianca. E’ in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio”, comunica infatti una nota ministeriale in cui si annuncia che il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal prossimo lunedì.

Nel frattempo a Cagliari arriva la campagna di screening Sardi e sicuri. Nel capoluogo sarà possibile effettuare i test antigenici rapidi sabato 6 e domenica 7 marzo, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Stamane la tappa cagliaritana, che coinvolgerà 80mila persone, è stata illustrata dal sindaco Paolo Truzzu: “questa campagna di screening è fondamentale – ha detto il primo cittadino – per capire qual è la diffusione del virus a 40 giorni dalla riapertura delle scuole, in considerazione anche dell’arrivo anche in Sardegna delle sue varianti, e soprattutto per arginare la pandemia. Senza contare che pone le basi per iniziare il prima possibile la campagna vaccinale”. Ci saranno postazioni in 17 strutture su tutto il territorio comunale, soprattutto nelle palestre scolastiche. (fonte Adnkronos)