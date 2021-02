Lara Gut Berhami vince in discesa e supera Sofia Goggia in Coppa del Mondo

Val di Fassa – La ripresa della Coppa del Mondo femminile parte dalla Val di Fassa, su La VolatA di Passo San Pellegrino, pista che debutta in competizione e si configura come una pista molto veloce, una delle più veloci del circus femminile, e adatta alle scivolatrici, soprattutto nella parte alta e in quella conclusiva.

La vittoria va a Lara Gut-Behrami, che mantiene lo splendido stato di forma mostrato ai Mondiali di Cortina e si lancia in testa alla classifica generale, superando quota 1000 a 1047 punti, tallonata da Petra Vlhova, che non vuole certo mollare e, con il nono posto odierno, si issa a 1018 punti.

La Gut-Behrami chiude con il tempo di 1’23″93, per soli 2 centesimi meglio dell’austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima di Corinne Suter che prova la rimonta nella coppa di specialità su Sofia Goggia, che mantiene comunque 150 punti di vantaggio a due gare dal termine della stagione. Goggia è infatti a quota 480, mentre Suter sale a 330, pari merito con Breezy Johnson, oggi quinta.

La prima delle azzurre è Laura Pirovano, brava a prendersi l’ottava posizione con 90 centesimi di ritardo sulla ticinese. “Sono soddisfatta – ha detto Laura – anche perché è una pista dove bisogna essere brave a far correre gli sci, quindi sapevamo che per noi italiane non sarebbe stata facilissima. Sono partita provando a dare tutto ciò che avevo, qualche errore l’ho fatto, ma domani c’è un’altra gara e spero di riuscire a migliorare ancora qualcosa. Sto comunque trovando una buona continuità di risultati”. Undicesima è Elena Curtoni con 1″17 di svantaggio sulla leader. Nadia Delago si prende il 16esimo posto a 1″59 dalla vetta, precedendo Federica Brignone per un solo centesimo. Più distanti Francesca Marsaglia a 1″74, Marta Bassino a 2″18, Roberta Melesi a 2″52 e Teresa Runggaldier a 3″10. Fuori Federica Sosio.

Per sabato è in programma la seconda discesa, recupero della preolimpica cancellata a Yanqing, con partenza alle 11 e diretta su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport.

Brignone: “La parte bassa è molto più bella della parte alta, è un po’ mossa la parte nella prima compressione. Guarderò il video e cercherò di migliorare ciò che ho fatto oggi”.

Curtoni: “Ho pasticciato un po’ e penso di aver perso un po’ di tempo. Penso di poter fare meglio. Domani le temperature dovrebbero scendere un po’ e speriamolo perché fa davvero molto caldo ed è difficile concentrarsi”.

Ordine d’arrivo Discesa femminile Cdm Val di Fassa

Lara Gut-Behrami SUI 1’23″93 Ramona Siebenhofer AUT +0″02 Corinne Suter SUI +0″26 Kira Weidle GER +0″33 Breezy Johnson USA +0″36 Kajsa Lie NOR +0″82 Marie-Michele Gagnon CAN +0″84 Laura Pirovano ITA +0″90 Petra Vlhova SVK +1″12 Michelle Gisin SUI +1″12 Elena Curtoni ITA +1″17 Tamara Tippler AUT +1″24 Mirjam Puchner AUT +1″29 Jasmine Flury SUI +1″33 Stephanie Venier AUT +1″39 Nadia Delago ITA +1″59 Federica Brignone ITA +1″60

Francesca Marsaglia ITA +1″74 Marta Bassino ITA +2″18 Roberta Melesi ITA +2″52 Teresa Runggaldier ITA +3″10

Federica Sosio ITA DNF

(fisi.org)

