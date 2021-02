Ostia, sorpreso a spacciare cocaina a bordo della sua auto: arrestato pusher

Ostia – Colto sul fatto mentre vendeva la droga all’interno della sua auto. E’ quanto è accaduto ad Ostia dove ieri, 26 febbraio 2021, i carabinieri di Ostia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato lo strano atteggiamento di un uomo a bordo di una vettura in sosta.

Il giovane, sulla ventina, non avendo notato la presenza dei militari, si guardava, infatti, nervosamente intorno, come se aspettasse qualcuno. I carabinieri, insospettiti dal comportamento dell’autista del mezzo, hanno deciso di tenerlo sottocchio. Così, quando alla vettura si è avvicinata un’altra persona, i militari sono prontamente intervenuti, sorprendendo l’autista mentre passava a quest’ultima un oggetto. Fermati i due sospettati, i militari hanno accertato che l’uomo a bordo della vettura, risultato essere un 22enne pregiudicato, aveva appena passato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina alla persona che gli si era avvicinata.

Il pusher, che è stato trovato anche in possesso della somma contante di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stato arrestato, mentre la droga ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati. Il malfattore è stato infine sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio