Roma, ruba i vestiti in un negozio e li nasconde nello zaino: in manette un 35enne

Roma – Ruba in un negozio di abbigliamento, nascondendo la refurtiva all’interno dello zaino. E’ successo a Roma, dove un 35enne, ieri, 26 febbraio 2021, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia per furto aggravato

L’uomo poco prima, mentre si trovava all’interno di un negozio di abbigliamento, dopo aver prelevato alcuni capi di vestiario, gli ha tolto la placca antitaccheggio e li ha nascosti all’interno dello zaino. Accompagnato in commissariato, al termine della redazione degli atti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

