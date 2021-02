Sei alberi per far rinascere il verde a Ladispoli e Cerveteri: l’iniziativa dei cittadini

“Tutto nasce da un appello dell’associazione ‘L’Asino e la Luna’ di Cerveteri che invitava tutti a far ‘rinascere’ le piante ed alberi del vivaio Top Garden in altri punti della città. Noi come associazioni e cittadini di Ladispoli e Cerveteri, quindi, abbiamo accolto l’invito e fatto una raccolta fondi con i quali abbiamo messo a dimora un leccio ed un falso pepe alti circa 3 metri nel giardino ‘Angelo Vassallo’ di viale Mediterraneo a Ladispoli”. Così, in una nota, l’associazione Marcia degli Alberi Ladispoli-Cerveteri.

“Un altro leccio – raccontano – è stato messo a dimora nei giardini di via Firenze, sempre a Ladispoli. Altri tre alberi sono stati da noi donati a Manuela dell’associazione ‘L’Asino e la Luna’. Questi ultimi alberi, assieme agli altri, grazie alle donazioni effettuate direttamente presso il vivaio o direttamente all’associazione, saranno messi a dimora prossimamente nella ‘food forest’ in via dei Tre Cancelli a Cerveteri, sede dell’associazione ‘L’Asino e la Luna’. Ringraziamo tutti per aver partecipato a questo gesto generoso verso l’ambiente del nostro territorio”, concludono.

(Il Faro online)