Accusa un malore alla guida di un mezzo pesante: traffico in tilt sul Raccordo Anulare

Roma – Sull’A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata esterna, il transito è temporaneamente limitato alle corsie di marcia ed emergenza al km 42,800, per la presenza di un mezzo pesante fermo sulla corsia di sorpasso per malore del conducente. Sul posto sono presenti i soccorsi medici del 118, personale Anas e delle Forze dell’Ordine.

