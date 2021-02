Anticipo di primavera sul litorale: tutto esaurito a Ostia e Fiumicino

Fiumicino – Un altro fine settimana dal tempo primaverile e un altro “tutto esaurito” per il litorale laziale che registra un boom di presenze, con i tanti cittadini che dalla Capitale sono venuti ad affollare le spiagge di Ostia e Fiumicino.

Da Fregene a Passoscuro si registra il sold out nei ristoranti, con viali e lungomare affollati da chi ha deciso di trascorrere la bella giornata in riva al mare. Per fare fronte agli assembramenti del fine settimana il comune di Fiumicino ha deliberato nei scorsi giorni la pedonalizzazione di via Torre Clementina per oggi, domenica 28 febbraio (leggi qui).

Una scelta accolta con favore anche dai residenti che hanno potuto passeggiare per il centro storico usufruendo di uno spazio maggiore, senza la pressione delle auto alla ricerca di un parcheggio e senza saturare i marciapiedi.

“Vorremmo tentare di coniugare la volontà dei persone di poter usufruire di questo bellissimo territorio e di queste bellissime giornate – ha spiegato ai microfoni dell’Ansa il Comandante della Polizia Locale, Lucia Franchini – unitamente al vivere in sicurezza”.

Per questa ragione via di Torre Clementina è stata chiusa alle auto dalle 8 alle 18 con transenne, presidiate anche grazie alla presenza di circa 70 volontari, che hanno impedito l’accesso delle macchine.

Inoltre, grazie al coordinamento tra tutte le forze dell’ordine, sono stati intensificati i controlli sui locali e sui ristoranti specialmente nelle località più attrattive per il fine settimana come Fregene, Focene, Maccarese e Passoscuro.

La Maggioranza: “La scelta di pedonalizzare via di Torre Clementina si è rivelata giusta e funzionale”

“La scelta di pedonalizzare via di Torre Clementina si è rivelata giusta e funzionale. Nonostante le moltissime persone che in questo weekend di sole hanno scelto Fiumicino per passare una giornata al mare e godere dell’ottimo cibo dei nostri ristoranti, con la via chiusa al traffico non si sono creati assembramenti, nel rispetto delle regole per evitare la diffusione dei contagi. Le persone hanno potuto passeggiare in sicurezza, mantenendo le giuste distanze. Un ringraziamento va a nome nostro alle forze dell’ordine e ai volontari che per tutto il giorno hanno monitorato il territorio”. Lo dichiarano i capi gruppo della maggioranza in Consiglio comunale.



