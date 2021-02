Civitavecchia, una commissione d’inchiesta sulla Csp: la proposta della maggioranza

Civitavecchia – “L’Amministrazione comunale, dando seguito alla delibera di Consiglio comunale n. 78, ha nei giorni scorsi concluso un lungo ed articolato lavoro che ha portato alla ricapitalizzazione di Civitavecchia Servizi Pubblici e alla sua messa in sicurezza. Si tratta di una operazione fondamentale, avvenuta attraverso una lunga serie di passaggi amministrativi, assemblee sociali e documenti ufficiali”.

E’ quanto si legge in una nota a firma delle forze politiche di maggioranza, che prosegue: “La partita di Csp è stata portata avanti dal Sindaco con grande accortezza e ancora maggiore attenzione alla salvaguardia del patrimonio della città, inteso sia come azienda (e posti di lavoro in essa impiegati) che come proprietà del Comune (sia quelle che sono state conferite, sia quelle che sono rimaste in capo a Palazzo del Pincio).

Se interpretazioni e valutazioni politiche sono legittime da parte di chiunque, non così può essere per alcune affermazioni che sono state fatte negli ultimi giorni. In particolare, nessun tipo di “perdita di tempo” si è mai verificata: anzi, le considerazioni del Sindaco si sono rivelate quanto mai opportune, se ad esempio vi era la clamorosa circostanza che i mezzi da trasferire non erano stati mai registrati a nome del Comune presso il Pra. A ben vedere, se mai, c’era insomma chi, forse per troppa fretta, rischiava di fare come quello che voleva vendere la Fontana di Trevi…

Comunque, per sgomberare il campo da ogni equivoco e portare la più lampante chiarezza su una vicenda tanto importante per la nostra città, le forze che compongono la maggioranza avanzano la proposta dell’istituzione di una commissione consiliare d’indagine. In tale sede, nell’ambito del Consiglio comunale, anche le forze di opposizione potranno così lavorare a chiarire tutti gli aspetti legati al salvataggio di Csp posto in essere in questi mesi”.

Grasso: “Ben venga la proposta della maggioranza”

“Pensavo che una simile richiesta potesse pervenire dall’opposizione, ma ben venga questa proposta della maggioranza, che darà anche al sottoscritto, qualora la commissione intendesse ascoltarmi, modo di ripercorrere l’iter che ha portato alla delibera 78, approvata da tutta la maggioranza, partendo dagli indirizzi votati già a dicembre 2019 dal Consiglio Comunale, quindi dalla maggioranza stessa, ripercorrendo le delibere di Giunta che davano ulteriore indirizzo al Sindaco Tedesco come rappresentante del socio unico, fino all’ultimo atto proprio della Giunta, sul conferimento a metà. Sarà l’occasione per il Consiglio per valutare se i propri indirizzi siano stati rispettati e per valutare anche l’operato degli amministratori di Csp, partendo dal cda di De Leva, fino agli attuali, nominati da Tedesco”, il commento di Massimiliano Grasso, ex Assessore alle Partecipate e relatore della delibera CC 78/2020.