Controlli anti-Covid a Fiumicino nel weekend: multato no-mask, chiusi due ristoranti

Fiumicino – “In questa assolata domenica, è stata ancora tanta la gente che si è riversata in città, specialmente da Roma – sottolinea Montino -. Moltissimi sono stati i controlli fatti dalla nostra Polizia Locale e da tutte le forze dell’ordine che si sono coordinate tra loro. L’esperimento della pedonalizzazione di Torre Clementina ha funzionato: potendo passeggiare sui marciapiedi e sulla strada, senza le macchine, le persone non si sono accalcate come era successo negli scorsi fine settimana. Avere eliminato le auto ha permesso a tutti di muoversi mantenendo le distanze ed evitando assembramenti. Questo conferma che l’intuizione di pedonalizzare l’area che negli scorsi week end aveva creato maggiori problemi si è rivelata giusta. Ora valuteremo se ripeterla anche nelle prossime settimane”.

“Inoltre, la Polizia Locale ha chiuso due ristoranti di Fiumicino, multato un cittadino che si rifiutava di indossare la mascherina e controllato i ristoranti del Lungomare della Salute, di Fregene e di tutte le altre località di maggior richiamo – aggiunge ancora il sindaco -. Ringrazio per l’eccellente lavoro svolto oggi la nostra Polizia Locale, i tanti volontari, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Protezione Civile, la Capitaneria di Porto e tutte le forze il cui impegno non è calato neanche per un attimo in questi mesi così complicati.”.

“La situazione del Paese non è affatto tranquilla – conclude il sindaco -. Da mezzanotte, tre regioni diventano arancioni e con esse anche la provincia di Frosinone, anche se il resto del Lazio rimane giallo. Questo significa che dobbiamo continuare ad impegnarci tutti per mantenere bassi i numeri perché anche le singole città e le province possono passare a regimi più rigidi con chiusure e limitazioni”.

