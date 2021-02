Grande Fratello Vip, la finale in diretta tv e streaming: ecco dove vederla

Roma – Mancano poche ore alla puntata finale del Grande Fratello Vip, che vedrà il vincitore accaparrarsi la cifra di 100mila euro, di cui il 50 per cento andrà in beneficenza. Condotto da Alfonso Signorini e affiancato da Antonella Elia e Pupo, lo show è giunto alla fine di questa edizione e nella casa sono rimasti in cinque: Stefania Orlando, Dayane Mello, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

La puntata finale è prevista per lunedì 1 marzo e andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25. Inoltre, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del Grande Fratello tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra e La5, dalle 9:00 alle 6:00 del mattino. Il pubblico può inoltre restare costantemente aggiornato tramite il sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, l’App Mediaset Play o tramite i profili Facebook, Twitter e Instagram del programma.

Come votare il vincitore

Per votare ci sono 4 modalità diverse: tramite App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e Sms. Con l’App Mediaset Play, una volta entrati nell’applicazione gratuita l’utente troverà attivo il pulsante “vota”. Per esprimere il proprio voto bisognerà prima registrarsi all’app.

Si può votare anche dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto.

Per le Smart Tv abilitate sarà sufficiente andare su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, eegistrarsi e partecipare al televoto, al quale si può accedere anche tramite Sms: quando Alfonso Signorini lancerà il televoto in diretta, i telespettatori potranno dare il proprio giudizio inviando un messaggio al numero 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

(Foto: grandefratello.mediaset.it)

(Il Faro online)