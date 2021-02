Prende a pugni la compagna nel Borgo medievale di Nettuno: arrestato

Nettuno – Passeggiavano nel Borgo medievale di Nettuno quando l’uomo improvvisamente ha sferrato un pugno in faccia alla compagna. L’uomo, un 35enne in compagnia di una ragazza a pranzo, ha aggredito la donna sotto gli occhi dei passanti

Dopo averla presa a pugni ha continuato a percuoterla facendosi notare subito dai poliziotti, impegnati nei quotidiani controlli anti-Covid al centro di Nettuno. Gli operatori della Volante e dell’ufficio Prevenzione Crimine di Roma, sono intervenuti immediatamente immobilizzando l’uomo e soccorrendo la giovane.

Il 35enne è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato Pubblica sicurezza di Anzio dove, avendo già dei precedenti per violenza, è stato tratto in arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

