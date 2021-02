Sci nordico, nella team sprint mondiale De Fabiani e Pellegrino quinti

Oberstdorf – Niente medaglia per l’Italia di De Fabiani e Pellegrino nella Team Sprint ai Mondiali di Oberstdorf. In una gara tirata in buona parte dalla Russia, con la Norvegia a giocare al gatto col topo, l’Italia rimane con il gruppo di testa fino al momento decisivo.

Poco prima del km 6 riparte di nuovo la Russia e si porta dietro Norvegia e Finlandia. L’Italia rimane distanziata con la Francia, in più Pellegrino incappa in una sfortunata caduta, e non riuscirà più a colmare il gap. Nell’ultima frazione la Norvegia si butta avanti e va a vincersi l’ennesimo oro con il tempo di 15’01″74, davanti alla Finlandia, staccata di 1″68, e alla Russia a 2″09. Quindi la Francia a 13″91 e l’Italia, che chiude quinta a 16″66.

Nella gara femminile l’oro va alla Svezia con il tempo di 16’27″94, davanti alla Svizzera a 95 centesimi e alla Slovenia a 3″46. L’Italia, con Scardoni e Laurent, si ferma in semifinale e termina all’11esimo posto. (fisi.org)

