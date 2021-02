Virginia Raggi in visita alle Fiamme Gialle: “Il Centro Sportivo polo di eccellenza”

Ostia – Lo scorso 24 febbraio la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, accompagnata dal consigliere metropolitano di Roma Capitale Paolo Ferrara, dal presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo e dal vice presidente Alessandro Ieva, ha visitato il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Roma Castelporziano.

La Prima Cittadina, accolta dal Comandante del Centro Sportivo, Gen.B. Flavio Aniello, e dal Comandante del Gruppo Polisportivo, Gen.B. Vincenzo Parrinello, dopo un breve briefing sull’attività delle Fiamme Gialle, svoltosi nel pieno rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha visitato gli impianti sportivi incontrando gli atleti delle diverse discipline praticate dal Sodalizio ed il personale del Centro che, durante l’emergenza pandemica, ha collaborato con il locale Municipio per la distribuzione di derrate alimentari in favore dei più bisognosi.

Nell’occasione la Sindaca Raggi ha avuto modo di affermare: “Il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano rappresenta una realtà di eccellenza per tutto lo sport italiano e per Roma. Ringrazio le donne e gli uomini della Guardia di Finanza e del Centro Sportivo per lo straordinario contributo di ogni giorno e per quello fornito durante l’emergenza sanitaria per il progetto del Mercato Sociale dell’Appagliatore, di Roma Capitale e del X Municipio, che ha consentito di dare sostegno a tante famiglie e a tanti romani in difficoltà”.

A conclusione della gradita visita il Generale Aniello ha sottolineato “siamo particolarmente onorati della visita resa che ha permesso di approfondire la conoscenza di un Gruppo Sportivo Militare efficiente e moderno, capace di coniugare il dovere di preparazione atletica ai massimi livelli, soprattutto in proiezione olimpica, con una particolare sensibilità verso le problematiche sociali del territorio di riferimento”.

