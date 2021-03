Acilia, dai cittadini 16 proposte per riqualificare il Parco della Madonnetta

Ostia – “Sugli ex Punti Verdi Qualità abbiamo tracciato una strada precisa di rilancio e valorizzazione delle aree nell’esclusivo interesse pubblico. Questa settimana si è conclusa la consultazione preliminare di mercato, che abbiamo pubblicato a fine ottobre, per il rilancio e la gestione dell’ex Punto Verde Qualità ‘13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta’“. Così, in un post pubblicato su Facebook, l’assessora al Patrimonio e Politiche Abitative di Roma, Valentina Vivarelli.

“Sono pervenute al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ben 16 proposte per il recupero e la riqualificazione di questo grande parco di circa 200.000 metri quadri nella zona di Acilia Madonnetta, nel Municipio X. Un importante polmone verde per troppi anni lasciato colpevolmente nell’abbandono e in balia di atti di vandalismo”, spiega Vivarelli.

“Sedici progetti di interventi per il riutilizzo di aree ed immobili a disposizione della comunità che rappresentano un segnale forte di interesse e partecipazione. Un successo che nasce dalla volontà dell’Amministrazione di voler venire incontro alle tante istanze dei cittadini, dei comitati di quartiere e delle associazioni, che da anni chiedono di intervenire per restituire al territorio un polo sportivo ricreativo importante per l’intero Municipio”.

“È stato avviato il tavolo tecnico interdipartimentale tra Dipartimento Patrimonio e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per l’esame dei progetti. Questo ci permetterà di chiudere l’iter procedurale e scegliere le progettualità migliori così da poter avviare i lavori di riqualificazione e restituire finalmente il parco, fruibile e rinnovato, ai cittadini”, conclude l’assessora Vivarelli.

