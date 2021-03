Attentato in Congo, Guterres: “Porterò davanti alla giustizia gli assassini di Attanasio e Iacovacci”

New York – “Condurremo un’analisi approfondita della sicurezza di questo incidente, e lavoreremo fianco a fianco con le autorità congolesi e italiane, mentre conducono le indagini penali per garantire che i responsabili di questo crimine siano assicurati alla giustizia”.

Lo dice in un’intervista a La Stampa il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando dell’attacco in Congo in cui sono morti l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milamb (leggi qui).

“Ho condannato in modo inequivocabile il brutale attentato” ha aggiunto Guterres concludendo: “Le mie condoglianze vanno alle loro famiglie, amici e colleghi in tutto il mondo”. (fonte Adnkronos)