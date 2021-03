Estate 2021: l’emergenza Covid fa scattare il tutto esaurito sul litorale laziale

Estate 2021, tutto esaurito sul litorale laziale. Con il presumibile divieto di spostamenti tra regioni anche per i prossimi mesi, tra i romani è boom di richieste di case in affitto. E l’emergenza Covid spinge verso mari vicini alla capitale.

A confermare questa tendenza le agenzie immobiliari. Fabio Privato, Consulente d’Area Gruppo Tecnocasa, descrive all’Adnkronos “un fenomeno sempre più in crescita nelle ultime due estati. Quella del litorale laziale è una delle scelte preferite di clienti alla ricerca di soluzioni in affitto”.

Nello specifico, Privato spiega che ”in alcune località del litorale laziale come Terracina, S. Felice Circeo, Sabaudia, Lido di Latina, Nettuno, Scauri, ma anche Anzio, Ostia e Fiumicino già da gennaio si sono registrate richieste di casa vacanza per il mese di luglio ed agosto.

Un dato confermato anche dalle nostre agenzie affiliate con prenotazioni che si stanno intensificando in questi giorni“. Anche a Fregene, località considerata di nicchia dagli operatori immobiliari, il mercato per quest’estate sta andando a gonfie vele.

”Non solo per gli affitti, ma anche per le vendite – dice all’Adnkronos Ludovica Cotellessa di Soluzione Casa Immobiliare – in generale la richiesta qui è sempre stata alta, ma post pandemia un vero e proprio boom. Abbiamo avuto un mare di richieste e nemmeno siamo riusciti ad evaderle tutte.

Addirittura – spiega – è stato riscontrato un ‘gioco al rialzo’ tra clienti con la chiusura delle trattative di affitto ad un prezzo anche superiore alle richieste del proprietario e del valore dell’immobile stesso”.