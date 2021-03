Fiumicino, lavori alla scuola Segrè: l’assessore Caroccia fa il punto

Fiumicino – Fa il punto sullo stato dei lavori alla scuola Emilio Segrè di Fiumicino, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia. “Sono stati ultimati a fine dicembre i lavori di costruzione della nuova palestra a servizio dei plessi scolastici Segré-Rodano di via del Faro a Isola sacra”.

Il nuovo edificio, che campeggia accanto all’esistente plesso scolastico, sarà a servizio delle scuole, ma anche delle associazioni sportive che ne potranno usufruire di pomeriggio: la nuova palestra è dotata di spogliatoi per uomini e donne, di spalti e attrezzatura sportiva, con un ampio spazio in esterno utile ad altre forme di sport e attività all’aria aperta.

La ditta incaricata dei lavori sta provvedendo alle ultime rifiniture, in attesa che il Genio civile fornisca il collaudo statico: solo dopo questa ultima pratica burocratica la palestra, pulita e sanificata, potrà essere ufficialmente consegnata al plesso scolastico e agli studenti.

Cosa succederà invece alla palestra già esistente? “Qui gli spazi interni verranno rimodulati – spiega Caroccia – e, al posto della palestra, ci saranno 4 aule, più due locali di servizio e con i relativi servizi igienici”.

I progetti che riguardano la vecchia palestra dell’edificio scolastico sono in fase di avanzamento: andrà, infatti, a breve in gara l’appalto per i lavori che interesseranno questa parte del plesso scolastico.

L’appalto riguarderà sia i lavori all’interno della vecchia palestra sia il restyling e la messa in sicurezza dei prospetti di entrata della scuola Segrè e dell’adiacente scuola di via Rodano.

“Stiamo lavorando – conclude Caroccia – per rendere le nostre scuole sempre più belle e accoglienti, ricavando nuove aule e spazi per venire incontro non solo alle esigenze di un territorio sempre in crescita, ma anche alle necessità portate da questa pandemia, garantendo il rispetto del distanziamento e la sicurezza dei nostri giovani studenti“.

