Ostia – Una vettura con a bordo tre giovani, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente sbandato ieri sera, intorno alle 20, andandosi a schiantare contro il guard-rail.

L’incidente è accaduto su via Cristoforo Colombo, direzione Ostia, poco dopo il bivio per Mezzocammino.

Il primo impatto ha fatto rimbalzare la vettura dal lato opposto della carreggiata, per terminare la carambola con un testa coda prolungato al centro della carreggiata.

Per fortuna in quel momento non c’erano altre auto né moto in transito, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere fatali.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi. Per i tre giovani occupanti, miracolosamente, nessuna conseguenza, esclusa la grande paura.

L’auto, una Wolksvagen Polo, è stata praticamente distrutta, recuperata poi da un carro attrezzi. Gli interventi di soccorso si sono protratti sino alle 22 circa.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio