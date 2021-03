Raccolta rifiuti ad Ardea, Cambiamo: “La proroga del servizio non è più giustificabile”

Ardea – Gli esponenti di Cambiamo, Anna Maria Tarantino e Simone Centore, hanno inviato un’interrogazione a risposta orale al sindaco di Ardea Mario Savarese, al presidente del consiglio Lucio Zito e al segretario comunale Gianluca Faraone, sul bando del servizio di raccolta rifiuti, dato che l’Amministrazione “aveva comunicato l’imminente sottoscrizione del nuovo appalto dei rifiuti”, ma ad oggi i consiglieri “non hanno avuto modo di conoscere i dettagli di quanto dichiarato”.

“Non è più giustificabile una proroga definita ‘tecnica’ per il servizio dei raccolta rifiuti, si va verso l’estate e va assicurato un servizio efficace ed efficiente oltreché puntuale”, scrivono i due consiglieri nel documento.

Centore e Tarantino, inoltre, denunciano il degrado presente nel comune: “La raccolta differenziata non è rispettata appieno a causa mancata assistenza di controlli richiesti dalla ditta per punire e controllare il mancato rispetto dei conferimenti nelle date e nelle modalità prestabilite, causando forti incrementi per la raccolta differenziata e nocumento alle tariffe da applicare”.

Un degrado, secondo i due esponenti, che “si nota nelle vie dove i cassonetti della raccolta degli abiti, del vetro e all’interno dei comprensori, che sono completamente distrutti e non sostituiti creando anche maggior degrado alla vista degli stessi”.

Cambiamo chiede di sapere “se è stato sottoscritto il contratto con la nuova società aggiudicataria del bando dei rifiuti così come dichiarato nel corso del consiglio comunale e della commissione” e “quali siano i passi che l’amministrazione affronterà in vista dell’imminente periodo estivo nella raccolta dei rifiuti”. Poi l’ultima domanda dei Consiglieri: “Si chiede di sapere se questa amministrazione ha ben chiare le conseguenze di rilevanza contabile, amministrativa e forse anche penale di questa paralisi, creando una poco corretta gestione dei soldi pubblici”.

