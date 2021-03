Sociale, la Misericordia di Fiumicino cerca aspiranti volontari con un cuore grande: ecco come fare

Fiumicino – E’ partito un nuovo corso per tutti gli aspiranti volontari che intendano unirsi e dare il proprio contributo alle attività portate avanti dalla Misericordia di Fiumicino. Quello che la Misericordia sta cercando sono persone con un cuore grande, voglia di mettersi in gioco ed il desiderio di aiutare chi ne ha veramente bisogno. In poche parole, gente al servizio della gente.

Il corso, visto il periodo d’emergenza in cui ancora ci troviamo, sarà proprio un reclutamento “straordinario”, perché i neo-volontari si occuperanno esclusivamente dell’area sociale. Il percorso per arrivare ad affacciarsi nel mondo sanitario, infatti, prevede dei corsi più specializzati. Ciò non toglie che, una volta diventati volontari per il sociale, si possa un giorno raggiungere anche questo ambito, fino a poter salire a bordo dell’ambulanza della Misericordia.

Gli aspiranti candidati al corso straordinario, potranno già mandare le proprie candidature fino al 15 marzo 2021. Coloro che intendono intraprendere questo percorso, riceveranno una e-mail dalla Misericordia, a cui dovranno inviare i loro dati e la copia dei documenti d’identità.

Dopodiché, in adempimento alle normative anti-Covid, si terrà una riunione in streaming dove la governatrice della Misericordia di Fiumicino, Elisabetta Cortani, spiegherà agli aspiranti volontari le loro future mansioni e responsabilità all’interno dell’area sociale come, ad esempio, portare la spesa o i farmaci alle persone più deboli o in quarantena, trasportare gli anziani a fare terapie, analisi, visite mediche, o anche solamente rispondendo alle telefonate dei cittadini in difficoltà.

La Misericordia di Fiumicino ricorda che per tutti i nuovi iscritti, che poi entreranno nello status di confratello della Misericordia, vige l’obbligo di tampone.

La candidatura si può effettuare direttamente sul sito delle Misericordie

Inviando una mail alla Misericordia di Fiumicino a misericordia.sociale@gmail.com

Oppure contattando il numero 3459766988.

