Roma, Fascianelli (Anar): “Il settore Tpnl massacrato dagli Ncc abusivi”

Roma – “L’ennesima vicenda di abusivismo perpetrato a Roma da un quadro del Tpnl massacrato da imprenditori e operatori Ncc che fanno un uso difforme dell’autorizzazioni di Ncc“. Lo dichiara in una nota stampa Ivano Fascianelli di Anar.

“In questo caso – prosegue la nota – le licenze erano state reperite a Vico nel Gargano, in Puglia, per operare stabilmente a Roma. Da settembre abbiamo iniziato un’attività che parte con la segnalazione fino alla denuncia soprattutto nei comuni pugliesi, calabresi e siciliani. Finalmente si stanno raccogliendo i frutti di tanto lavoro”.

“Aspettiamo adesso che l’assessore alla mobilità Pietro Calabrese normi l’accesso alla ztl capitolina come fanno in altre grandi città italiane, per contrastare questo fenomeno che frustra le attività degli operatori regolari di Ncc e Tax”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo