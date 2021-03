Anzio, via XX Settembre aperta al traffico veicolare

Anzio – “Via XX Settembre, dal lunedì al giovedì, durante i mesi invernali e di minore affluenza turistica, è aperta al traffico veicolare, in direzione Corso del Popolo e Via Porto Innocenziano. Il provvedimento è contestuale al nuovo piano della viabilità e dell’arredo urbano, con l’ampliamento dell’isola pedonale durante la stagione estiva e nei fine settimana, che abbiamo adottato al centro cittadino”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche del territorio del Comune di Anzio, Gianluca Mazzi, in riferimento al progetto di riorganizzazione della viabilità ed ai lavori, ultimati al centro storico, per il posizionamento degli attraversamenti pedonali rialzati, dei dissuasori automatici, dei parapedoni e per la per la nuova segnaletica orizzontale e verticale.