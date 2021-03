Civitavecchia, tamponi antigenici: martedì 2 marzo alla farmacia comunale “Aurelia”

Civitavechia – La Csp srl ricorda che, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia -, nell’ambito delle iniziative di contrasto alla diffusione del Covid-19, martedì 2 marzo 2021, organizzerà un servizio per la esecuzione di “tamponi rapidi” (antigenici) Sars CoV2 a favore degli utenti che ne avessero esigenza, presso la Farmacia comunale di “Aurelia”, in Via Niccolò Paganini, 7 a Civitavecchia, nella zona della Borgata Aurelia.

La direttrice della farmacia comunale “Aurelia”, dottoressa Alessandra Fabbri, sarà presente per tutti i cittadini interessati che potranno effettuare il tampone e ricevere l’esito nell’arco di pochi minuti. Il servizio sarà attivo, martedì 2 marzo 2021, presso la farmacia Aurelia dalle ore 8:30 alle 12:30.

Il costo del servizio è stabilito in euro 17,90. E’ preferibile che gli utenti prenotino il servizio ai recapiti indicati di seguito:

Farmacia Aurelia, Via Niccolò Paganini, 7 – Civitavecchia tel. 0766 560176 – tra le 8:30/13:00 farmaciaborgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it.

Venerdì 5 marzo 2021, invece, nel rispetto del calendario già comunicato, il servizio sarà riproposto presso la Farmacia Calamatta.

Farmacia Calamatta, Piazza Calamatta, 19 – Civitavecchia tel. 0766 32739 – tra le 8.30/13.00 e 18.00/19.30 – farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it .

